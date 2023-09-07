https://news.day.az/world/1595673.html Экоактивисты устроили очередную акцию возле Елисейского дворца - ВИДЕО
Экоактивисты устроили очередную акцию возле Елисейского дворца - ВИДЕО
В Париже активисты облили краской дорогу около Елисейского дворца.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, протестующие собрались в разгар заседания совета министров. Экоактивистов оперативно задержали сотрудники полиции. Акции направлены на борьбу с глобальным потеплением.
Протестующие призывают снизить количество парниковых выбросов. Макрон ранее предлагал активистам переговорить в Елисейском дворце. Однако встреча протестующих с президентом не состоялась.
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