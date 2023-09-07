Экоактивисты устроили очередную акцию возле Елисейского дворца

В Париже активисты облили краской дорогу около Елисейского дворца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, протестующие собрались в разгар заседания совета министров. Экоактивистов оперативно задержали сотрудники полиции. Акции направлены на борьбу с глобальным потеплением.

Протестующие призывают снизить количество парниковых выбросов. Макрон ранее предлагал активистам переговорить в Елисейском дворце. Однако встреча протестующих с президентом не состоялась.