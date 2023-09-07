В Чили более 80 тыс. человек остались без электричества

После землетрясения магнитудой 6,4 более 80 тыс. жителей региона Кокимбо в Чили лишились электричества. Об этом сообщает газета Tercera.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, больше всех от отключения энергоснабжения пострадал город Кокимбо, где без электричества остались почти 49 тыс. жителей. В городе Ла-Серена свет отключился у 31 тыс. пользователей.

По информации Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр землетрясения находился в 11 км к юго-восточнее прибрежного города Тонгой. Очаг залегал на глубине 46 км. О разрушениях и пострадавших данных не поступало, угрозы цунами не существует.

Подземные толчки ощущались также и в соседней Аргентине - провинциях Мендоса и Сан-Хуан. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN.