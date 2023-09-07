Когда Китай примет на службу следующий авианосец?

Авианосец Китая "Фуцзянь", как ожидается, передадут в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, опубликованные на этой неделе фотографии в социальной сети Weibo свидетельствуют о том, что корабль готов к ходовым испытаниям. Согласно снимкам, с трех усовершенствованных электромагнитных катапульт на палубе авианосца сняли защитные укрытия, что позволило общественности впервые увидеть систему запуска самолетов.

"Демонтаж всех защитных укрытий означает, что работа по отладке электромагнитных катапульт завершена. Это позволит во время ходовых испытаний протестировать систему запуска самолетов", - приводит газета слова китайского военного обозревателя Сун Чжунпина.

Он также отметил, что первые ходовые испытания пройдут в прибрежных водах, предположительно, этот процесс займет как минимум один год. Затем, по словам Сун Чжунпина, последуют испытания в открытом море, которые займут около шести месяцев. После этого проведут испытания оборудования и систем вооружений, которые продлятся около года.

В свою очередь сотрудник пекинского военно-аналитического центра "Юань Ван" Чжоу Чэньмин считает, что после первых ходовых испытаний "Фуцзянь" должен будет пройти проверку оборудования. Этот этап включает в себя тестирование системы контроля повреждений, топливной системы, электросети, систем связи, РЛС и гидроакустической станции, а также других систем. "Если все будет в порядке, авианосец будет передан ВМС НОАК в 2025 году, как и планировалось", - указал он.