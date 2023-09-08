Более 20 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

В Бразилии подводят грустные итоги наводнения в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По меньшей мере 25 человек погибли после того, как циклон прошел через южную Бразилию, несколько сотен человек по прежнему числятся пропавшими без вести.

Более 25 000 человек почти в 60 городах пострадали от проливных дождей, которые спровоцировали оползни и сильные наводнения. Около 4000 человек были эвакуированы в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина.