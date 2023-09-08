https://news.day.az/world/1595684.html Более 20 человек погибли из-за наводнения в Бразилии - ВИДЕО
Более 20 человек погибли из-за наводнения в Бразилии - ВИДЕО
В Бразилии подводят грустные итоги наводнения в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По меньшей мере 25 человек погибли после того, как циклон прошел через южную Бразилию, несколько сотен человек по прежнему числятся пропавшими без вести.
Более 25 000 человек почти в 60 городах пострадали от проливных дождей, которые спровоцировали оползни и сильные наводнения. Около 4000 человек были эвакуированы в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина.
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