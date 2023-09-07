МАГАТЭ консультирует Казахстан по стратегическому инфраструктурному вопросу

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оказывает властям Казахстана консультационную поддержку в связи с планами строительства атомной электростанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об заявил его генеральный директор Рафаэль Гросси.

Пресс-служба МИД республики информировала, что постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди вручил верительные грамоты руководителю агентства.

"С теплотой вспоминая свой успешный визит в Казахстан в апреле текущего года, глава МАГАТЭ подчеркнул активизацию двустороннего взаимодействия по ряду проектов в сфере технического сотрудничества, включая ядерную энергетику, лечение онкологических заболеваний, развитие прикладных ядерных технологий и подготовку казахстанских кадров. Гросси также сообщил, что специалисты агентства оказывают необходимую консультативную помощь правительству Республики Казахстан по строительству первой в стране АЭС и планируют очередную комплексную миссию до конца этого года", - рассказали в министерстве иностранных дел.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по вопросу.

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