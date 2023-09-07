Франция намерена вывести из Нигера часть военной авиации

Франция намерена вывести часть военной авиации, включая беспилотники, с территории Нигера. Об этом сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что французские власти планируют вывести из Нигера большую часть беспилотников и свернуть присутствие авиации, "использовавшейся для борьбы с джихадистами".

До этого нигерийские мятежники потребовали от Франции предоставить график вывода войск из страны. Речь идет о силах операции "Бархан", которую проводили силы французской армии в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. Всего в Нигере находятся порядка 1,5 тыс. военнослужащих Франции, и французский генштаб планирует вывести только часть из них.

5 сентября источники издания Le Monde сообщали, что Франция приступила к переговорам с армией Нигера, руководство которой захватило власть, о выводе французских военных из страны.