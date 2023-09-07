В США назвали причину отказа Китая от военных каналов связи

Помощник шефа Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер заявил, что Китай из политических соображений отказывается от поддержания военных каналов связи с США, открытыми на постоянной основе. Его слова приводит Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ратнер напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно повторял, что Вашингтон стремится к открытым линиям связи с Пекином. Однако Китай, по словам Ратнера, по политическим мотивам включали и отключали эти линии связи "как рубильник" на протяжении последних нескольких лет.

Помощник Остина заявил о необходимости продолжать обмениваться информацией о видении в стратегических областях - киберсфере, космосе, ядерном оружии. Также, подчеркнул эксперт, стороны должны быть готовы к связи в случае потенциального кризиса".

Ратнер добавил, что в американском министерстве обороны рассчитывают на то, что Китай не станет доводить ситуацию до состояния Карибского кризиса.

Представитель Пентагона напомнил, что не так давно в Китае побывали государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо, но Вашингтон ратует за то, чтобы военные ведомства двух стран также говорили друг с другом.