Макрон хочет вынести на дебаты стратегию по Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам партий обсудить в ходе парламентских дебатов стратегию, которой следует придерживаться Парижу в Африке, особенно в зоне Сахеля, на фоне госпереворотов и сокращения французского военного контингента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Дискуссия по Африке дала возможность рассмотреть ситуацию в ряде стран, особенно в Сахеле", - приводит агентство выдержку из письма президента. "Было согласовано проведение парламентских дебатов с осени по этому вопросу и всякий раз, когда этого потребуют текущие события".

Франция начала постепенно сокращать свое военное присутствие в регионе африканского Сахеля, где на протяжении более 10 лет проводила операции по борьбе с терроризмом, после серии государственных переворотов в Мали (2021 год), Гвинее (2021 год), Буркина-Фасо (2022 год), Нигере (2023 год) и Габоне (2023 год). На фоне обвинений в неоколониализме, звучащих в этих странах в адрес Парижа, Макрон выразил приверженность сохранению тесных контактов Франции со странами региона, но в измененном формате.

Ранее мы писали о том, что экс-глава МИД Франции призывает к перезагрузке отношений с Африкой.