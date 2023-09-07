Россия переориентировалась на китайский рынок

С января по август 2023 года китайско-российская торговля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32%, достигнув $155,1 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют обнародованные данные китайской таможенной статистики.

Как сообщило Главное таможенное управление КНР, китайский экспорт в Россию вырос в годовом исчислении на 63,2% и составил $71,8 млрд. Россия поставила в Китай товаров и услуг на сумму $83,3 млрд, превысив показатель того же периода 2022 года на 13,3%.

В июле-августе товарооборот между двумя странами достиг $20,8 млрд, при этом экспорт Китая равнялся $9,3 млрд, российский в Китай - $11,5 млрд.