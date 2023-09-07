Гутерриш призвал строить "мосты взаимопонимания" в мире

Угроза большого разлома возникла в мировой экономике и финансовых системах, в многополярном мире требуется наводить мосты понимания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Джакарте на саммите всемирной организации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Всеобъемлющее партнерство АСЕАН - ООН важно как никогда. Мы сталкиваемся с испытаниями настолько, насколько это возможно. От срочной проблемы с изменением климата до глобального кризиса, связанного с увеличением стоимости жизни, до активных конфликтов, до растущей бедности, голода и неравенства, - сказал генсек. - Все эти вызовы усугубляются растущей геополитической напряженностью".

По его мнению, существует реальный риск фрагментации - "большого разлома в мировой экономике и финансовых системах с расходящимися стратегиями по технологиям и искусственному интеллекту".

"Я признателен АСЕАН за ее очень важную роль в наведении мостов понимания, - отметил Гутерриш. - Нам нужно это в мире, который [становится] все более многополярным, которому требуются для этого многосторонние институты на основе равенства, солидарности и универсальности".

Ранее мы писали о том, что генсек ООН назвал главное условие для восстановления зерновой сделки.