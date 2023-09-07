https://news.day.az/world/1595806.html Финляндия опасается эскалации конфликта в Украине
Финляндия опасается эскалации конфликта в Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) предостерег об опасности эскалации конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Легко сказать, что опасения не обоснованы, но лица, принимающие решения, должны быть готовы к риску эскалации", - заявил Ниинистё в четверг на встрече с членами Ассоциации политических журналистов.
Он призвал "серьезно относиться к риску применения атомного оружия". По его словам, риск применения такого оружия "абсолютно огромен". Если будет использовано ядерное оружие, это будет "конец света", заявил Ниинистё.
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