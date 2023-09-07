Финляндия опасается эскалации конфликта в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) предостерег об опасности эскалации конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Легко сказать, что опасения не обоснованы, но лица, принимающие решения, должны быть готовы к риску эскалации", - заявил Ниинистё в четверг на встрече с членами Ассоциации политических журналистов.

Он призвал "серьезно относиться к риску применения атомного оружия". По его словам, риск применения такого оружия "абсолютно огромен". Если будет использовано ядерное оружие, это будет "конец света", заявил Ниинистё.