Китай поддержал присоединение Африканского союза к G20

Правительство Китая поддерживает принятие Африканского союза (АС) в состав "Большой двадцатки" (G20). Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дипломат отметила, что Пекин первым одобрил инициативу о вступлении АС в "двадцатку". По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин еще в августе пообещал лидерам африканских государств поддержать их стремление присоединиться к G20.

"Китай поддерживает Африканский Союз в том, чтобы он играл более весомую роль в глобальном управлении", - подчеркнула Мао Нин.

Она добавила, что Пекин воспринимает африканские страны как важных партнеров при решении международных вопросов. В частности, государства совместно работают над формированием китайско-африканского сообщества единой судьбы и принимают меры для поддержания принципа справедливости на глобальной арене.