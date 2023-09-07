Греческая судоходная компания призналась в нарушении антииранских санкций

Греческая судоходная компания Empire Navigation призналась в нарушении санкций, введенных США в отношении Ирана, и незаконной перевозке нефти из ближневосточной страны в 2022 году, согласившись выплатить штраф в размере $2,4 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении судебные документы.

По его информации, судно Suez Rajan пыталось "замаскировать загрузку иранской нефти с одного танкера, утверждая, что она поступила к ним с другого". После погрузки танкер в течение нескольких месяцев находился в Южно-Китайском море у берегов Сингапура, а затем направился к побережью американского штата Техас, где власти США конфисковали около 1 млн баррелей иранской нефти.

Подозрения в отношении греческой компании возникли в 2022 году, когда американская НПО "Объединение против ядерного Ирана" утверждала, что танкер Suez Rajan перевозит иранскую сырую нефть с острова Харк в Персидском заливе. Американские СМИ утверждают, что США и их союзники перехватывают танкеры с иранской нефтью с 2019 года.

После выхода из ядерной сделки с Ираном США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Греции, закупать энергоресурсы у исламской республики.