Жители Чада требуют у французсой армии покинуть страну

Жители Чада вышли на новые акции протеста после того, как французский военный застрелил 30-летнего солдата Махамата Даку Хамида перед военной базой ВС Франции в городе Фая-Ларжо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время территория вокруг французских казарм находится под наблюдением службы безопасности Чада. Власти провинции начали переговоры с участниками протестов.

Прошло более 60 лет с тех пор, как Чад освободился от французского колониализма и обрел независимость, однако в стране до сих пор сохраняется присутствие французского военного контингента, что вызывает резкую негативную реакцию в обществе. В последнее время здесь все чаще проводятся акции протеста: народ Чада требует вывода французских военных.