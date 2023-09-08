Армия США модернизует свои главные боевые танки Abrams

Армия (сухопутные войска) США намерена с учетом опыта боевых действий в Украине модернизировать танк Abrams, чтобы улучшить его маневренность и живучесть на поле боя.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Defense News.

По его данным, США свернут программу модернизации M1A2 Abrams и "инвестируют ресурсы в исследование и разработку нового модернизированного Abrams" с учетом проблем, с которыми танк может столкнуться на поле боя в 2040 году и в будущем. Новый танк будет называться M1E3 Abrams, уточняет Defense News. По информации портала, военные в первую очередь хотят уменьшить вес машины.

Как отметил заместитель министра армии Гейб Камарилло, план модернизации обусловлен угрозами, с которыми Abrams сейчас сталкивается. "Это [модернизация] действительно на основе угроз, всех тех, что мы видим прямо сейчас, даже недавно в Украине, в плане собственной активной системы защиты, меньшего веса, большей живучести и, конечно, сниженных логистичиеских затрат в том числе для армии", - пояснил он.