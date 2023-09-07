ЕС выдвинет условие ОАЭ на саммите двадцатки

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена потребовать от президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на саммите G20 ввести ограничения на реэкспорт подсанкционных товаров в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Оно уточняет, что речь идет о недопущении ввоза в РФ товаров и технологий, которые она могла бы "использовать в военных целях". Власти ОАЭ заявили в ответ на просьбу Bloomberg прокомментировать эти сведения, что страна не вводила санкции против России, однако придерживается международных соглашений с такими странами, как США.

Ранее мы писали о том, что ЕС использует отсутствие лидеров РФ и КНР для достижения стратегических целей.