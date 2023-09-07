Палестинцы раскрыли условие, при котором примут нормализацию между Израилем и Саудовской Аравией

Представители Палестинской национальной администрации (ПНА) назвали условия, при которых они будут готовы согласиться на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники в палестинской администрации.

По их данным, палестинцы встретились со своими визави из Саудовской Аравии в Эр-Рияде в среду. Кроме того, члены делегации ПНА провели в Эр-Рияде переговоры с представителями США, в частности, с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф. В разговоре с ней представители ПНА заявили, что могут согласиться на нормализацию саудовско-израильских отношений только при выполнении нескольких основных условий.

Согласно этим условиям, территории на Западном берегу реки Иордан, находящиеся под контролем Израиля (так называемый район C), должны быть переданы в ведение ПНА, а израильские поселения на всем Западном берегу должны перестать расширяться. Кроме того, палестинцы требуют возобновления финансовой поддержки со стороны Саудовской Аравии, приостановленной в 2019 году, в размере $200 млн ежегодно. США со своей стороны обязаны возобновить работу консульства для палестинских граждан Иерусалима, которое было закрыто экс-президентом Дональдом Трампом, а также способствовать возобновлению переговоров между Израилем и палестинскими властями с той же стадии, на которой они были приостановлены в 2014 году,

Американская сторона охарактеризовала эти требования представителей палестинской администрации как чрезмерные, однако отметила, что, с другой стороны, они разительно отличаются от декларируемой позиции ПНА по нормализации саудовско-израильских отношений. На официальном уровне палестинцы отрицают саму возможность подобного рода решений без создания собственного автономного государства.