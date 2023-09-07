Пентагон проведет аудит военной помощи Украине
Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.
Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense.
"Целью данного аудита является определение масштабов и последствий изменения оценки активов, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава в марте 2023 года", - говорится в письме управления Пентагона от 5 сентября.
Управление генеральных аудиторов служб дает Министерствам и службам пять дней на то, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.
"Мы можем пересмотреть цели по мере проведения аудита, а также рассмотрим предложения руководства по дополнительным или пересмотренным целям. Мы планируем провести эту проверку в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита, разработанными Управлением правительственной отчетности", - говорится в сообщении.
Аудит проводится в то время, когда на Капитолийском холме разгорается политическая борьба по поводу бюджета и того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.
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