Пентагон проведет аудит военной помощи Украине

Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense.

"Целью данного аудита является определение масштабов и последствий изменения оценки активов, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава в марте 2023 года", - говорится в письме управления Пентагона от 5 сентября.

Управление генеральных аудиторов служб дает Министерствам и службам пять дней на то, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.

"Мы можем пересмотреть цели по мере проведения аудита, а также рассмотрим предложения руководства по дополнительным или пересмотренным целям. Мы планируем провести эту проверку в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита, разработанными Управлением правительственной отчетности", - говорится в сообщении.

Аудит проводится в то время, когда на Капитолийском холме разгорается политическая борьба по поводу бюджета и того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.