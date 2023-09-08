Эрдоган примет участие в саммите стран G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 18-м саммите лидеров G20, проходящий в Индии, передает Day.Az.

Согласно информации, президент Турции примет участие в саммите, который пройдет в Нью-Дели с 8 по 10 сентября.

На саммите, тема которого - "Один мир, одна семья, одно будущее", президент Турции также встретится с лидерами "Большой двадцатки" и некоторыми главами государств и правительств, участвующими во встрече.