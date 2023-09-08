Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту увеличился

За 7 месяцев 2023 года объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Казахстан вырос на 86% в сравнении с аналогичным периодом прошлого и составил 1,6 млн тонн, передает Day.Az со ссылкой на казахстанский инвестиционный холдинг "Самрук-Қазына".

Отмечается, что при этом доля экспорта из Казахстана составила 1,2 млн тонн (наблюдается рост в 2,5 раза).

В настоящее время ТМТМ, связывающий Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспий, страны Южного Кавказа и Турцию, стал одной из ключевых точек роста и привлекает все больше внимания со стороны других стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал этот маршрут "основным связующим звеном", которое способствует более полной реализации транзитных и экспортных возможностей Казахстана.