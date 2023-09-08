https://news.day.az/world/1595991.html Двойное нападение боевиков в Мали - десятки убитых
Двойное нападение боевиков в Мали - десятки убитых
По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 военных погибли на северо-востоке Мали в результате двух нападений боевиков-джихадистов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление временного правительства страны по национальному телевидению.
По данным властей, одна из атак была произведена на военный лагерь, другая - на судно на реке.
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