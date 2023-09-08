Более 50 тыс. японцам посоветовали эвакуироваться

Более 50 тыс. жителей соседней с Токио префектуры Тиба получили предписание об эвакуации из-за мощных ливневых дождей, вызванных тайфуном "Юаньян". Об этом свидетельствуют данные экстренных оповещений от местных властей.

Местные власти предупреждают об угрозе оползней и разливов рек, призывают местных жителей переместиться в специальные эвакуационные центры. В некоторых частях префектуры Тиба в связи с этим был объявлен четвертый по пятибалльной шкале уровень опасности. Непогода также привела к перебоям в движении железнодорожного транспорта в столичном регионе Японии. О пострадавших в результате последствий тайфуна на данный момент информации не поступало.

Японские метеорологи предупреждают, что в этой части страны за сутки может выпасть 200 мм осадков.