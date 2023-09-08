Генштаб Франции прокомментировал вывод войск из Нигера
Французский генштаб сообщил о нескольких вариантах вывода войск из Нигера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера", - заявили во французском генштабе.
Кроме того, во французском военном министерстве отмечают, что никаких партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом более не существует.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности.
До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов приняла решение из предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере.
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