Мощные ливни обрушились на Китай

В провинции Фуцзянь эвакуировали 294 тыс. человек из-за тайфуна. "Хайкуй" обрушился на Восточный Китай и принес мощные ливни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, наводнения нарушили жизнь почти 1,6 млн человек. Более 2,5 тыс. домов повреждено или полностью разрушено. С последствиями непогоды борется около 60 тыс. человек.