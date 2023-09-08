https://news.day.az/world/1596001.html Мощные ливни обрушились на Китай - ВИДЕО
Мощные ливни обрушились на Китай - ВИДЕО
В провинции Фуцзянь эвакуировали 294 тыс. человек из-за тайфуна. "Хайкуй" обрушился на Восточный Китай и принес мощные ливни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, наводнения нарушили жизнь почти 1,6 млн человек. Более 2,5 тыс. домов повреждено или полностью разрушено. С последствиями непогоды борется около 60 тыс. человек.
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