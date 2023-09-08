Страны ЕС готовятся расширить санкции против России

Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", - сказал он.

Кроме того, по словам главы Евросовета, страны - члены объединения стараются блокировать пути обхода введенных антироссийских рестрикций. "Нам крайне важно работать изо всех сил, чтобы постараться пресечь обход санкций", - указал Мишель.

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