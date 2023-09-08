https://news.day.az/world/1596041.html Полиция Турции предотвратила терракт
Полиция Турции предотвратила терракт
В турецком городе Диярбакыр задержаны 5 человек, пытавшихся совершить теракт.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерлика.
Он отметил, что задержанные занимались курьерской деятельностью. На момент задержания террористов было обнаружено большое количество взрывчатых веществ и оружия.
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