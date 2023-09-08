Сильнейший дождь почти за 140 лет в Гонконге
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Ливневые потоки сносят людей и городские объекты. Ливни в Гонконге стали сильнейшими за почти 140 лет. 

Станции метро затопило, десятки автомобилей утонули. Ситуация может еще больше ухудшиться - сброс воды из Шэньчжэньского водохранилища может спровоцировать наводнения в северных районах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.