Сильнейший дождь почти за 140 лет в Гонконге

Ливневые потоки сносят людей и городские объекты. Ливни в Гонконге стали сильнейшими за почти 140 лет.

Станции метро затопило, десятки автомобилей утонули. Ситуация может еще больше ухудшиться - сброс воды из Шэньчжэньского водохранилища может спровоцировать наводнения в северных районах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.