В отношениях США и Саудовской Аравии ожидается похолодание

Попытки Саудовской Аравии повысить цены на нефть могут охладить отношения между страной и США в непростой для Вашингтона момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, сообщает газета Financial Times.

Ранее на неделе появились новости о планах дальнейшего ограничения поставок на рынок со стороны крупнейших добывающих стран. Сообщалось, что власти Саудовской Аравии решили продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, а Россия заявила о продлении сокращения экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. На фоне решений Саудовской Аравии и России цены на нефть Brent во вторник поднялись выше 91 доллара за баррель впервые с 17 ноября 2022 года.

"Действия Саудовской Аравии, направленные на повышение цен на нефть, также чреваты возобновлением раскола между Саудовской Аравией и Вашингтоном в тот самый момент, когда США добиваются исторической сделки по нормализации отношений между Израилем и королевством и пытаются укрепить союз против России на встрече G20", - пишет газета.

Аналитик компании Eurasia Group Раад Алкадири, на которого ссылается газета, отмечает, что есть риск того, что США будут винить Саудовскую Аравию, если захотят кого-то упрекнуть в высоких ценах на нефтепродукты.

Как отмечает издание, сокращение происходит в "непростой" момент для США.

"Опасность для Белого дома заключается в том, что рост цен на бензин способен переломить ощущение того, что ситуация улучшается и инфляция снижается", - приводит газета слова соучредителя консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза.