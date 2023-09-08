Страны "двадцатки" достигли консенсуса по членству Африканского союза

Группа двадцати (G20) достигла согласия по вопросу о приеме Африканского союза (АС) в свои ряды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель по прибытии в столицу Индии, где 9-10 сентября пройдет саммит G20.

"Африканский союз, в который входят 55 стран, приглашается на саммиты "двадцатки", но настаивает на том, чтобы стать постоянным членом с тем же статусом, что и ЕС", - отметил он. Сейчас "существует консенсус в отношении этого", приводит слова Мишеля газета Financial Times. "Страны Африки должны быть шире представлены на международной арене", - считает он.

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