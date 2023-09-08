Правительство Финляндии пережило политический кризис

Парламент Финляндии не поддержал вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозицией из-за обвинений на почве расизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, 65 членов парламента поддержали вотум недоверия, а 106 выступили против. Всего в финском парламенте 200 депутатов.