https://news.day.az/world/1596136.html Правительство Финляндии пережило политический кризис
Правительство Финляндии пережило политический кризис
Парламент Финляндии не поддержал вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозицией из-за обвинений на почве расизма.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, 65 членов парламента поддержали вотум недоверия, а 106 выступили против. Всего в финском парламенте 200 депутатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре