В США заявили об уязвимости НАТО

Научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times выразил мнение, что военные маневры России в вооруженном конфликте в Украине показали уязвимость НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Браена, хотя причины начала боевых действий и различаются, они все равно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Он отметил, что конфликт в Украине в этом плане ничем не отличается и даже в некотором смысле является образчиком изменений в современной войне.

"К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости", - указал Научный сотрудник Центра политики безопасности.