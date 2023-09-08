https://news.day.az/world/1596157.html В США заявили об уязвимости НАТО
В США заявили об уязвимости НАТО
Научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times выразил мнение, что военные маневры России в вооруженном конфликте в Украине показали уязвимость НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению Браена, хотя причины начала боевых действий и различаются, они все равно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Он отметил, что конфликт в Украине в этом плане ничем не отличается и даже в некотором смысле является образчиком изменений в современной войне.
"К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости", - указал Научный сотрудник Центра политики безопасности.
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