https://news.day.az/world/1596161.html Британские самолеты начали охранять суда с украинским зерном
Британские самолеты начали охранять суда с украинским зерном
Британские военные самолеты участвуют в охране судов с украинским зерном в Черном море после выхода России из зерновой сделки 17 июля. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Риши Сунака, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В рамках этих операций мониторинга самолеты ВВС Великобритании совершают полеты в районе [Черного моря], чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам, которые занимаются перевозкой зерна", - сообщило издание.
В правительстве Великобритании пообещали использовать военную авиацию для отслеживания активности России в Черном море.
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