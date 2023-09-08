ООН согласится с условиями России

ООН согласилась на условия России для возращения зерновой сделки, заявляет немецкое издание Bild, ознакомившееся с письмом генсека организации Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что ООН предложила российской стороне страхование российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и возврат замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это должно "возобновить черноморскую инициативу", как цитирует издание из документа.

Как считает немецкое издание, их реализация "выполнит требования" России.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия - ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.

Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что для возрождения "черноморской инициативы" нужно создать систему взаимных гарантий. Он подчеркивал, что восстановление зерновой сделки - одна из главных задач ООН.

Ранее мы писали о том, что генсек ООН назвал главное условие для восстановления зерновой сделки.