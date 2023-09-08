https://news.day.az/world/1596189.html Евросоюз расширяет антироссийские санкции
Евросоюз расширяет антироссийские санкции
В "Официальном журнале" Евросоюза опубликовано принятое в пятницу постановление Совета ЕС, включающее в список "глобального режима санкций ЕС в области прав человека" шесть физических лиц из РФ, которых в Брюсселе считают виновными в злоупотреблениях в Крыму, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В приложении к юридическому акту перечисляются сотрудники ФСБ, работники прокуратуры и судьи.
"Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сообщается в документе.
Ранее мы писали о том, что США расширили санкции против России.
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