Евросоюз расширяет антироссийские санкции

В "Официальном журнале" Евросоюза опубликовано принятое в пятницу постановление Совета ЕС, включающее в список "глобального режима санкций ЕС в области прав человека" шесть физических лиц из РФ, которых в Брюсселе считают виновными в злоупотреблениях в Крыму, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В приложении к юридическому акту перечисляются сотрудники ФСБ, работники прокуратуры и судьи.

"Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сообщается в документе.

Ранее мы писали о том, что США расширили санкции против России.