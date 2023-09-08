Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Канады

Два самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Об этом пишет Vancouver Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирскими лайнерами Airbus A319 и Bombardier Dash 8 Q400. Отмечается, что первое воздушное судно выезжало из ворот терминала внутренних авиалиний и задело крыло второго.

В итоге оба самолета получили повреждения и были отправлены на стоянку. Пассажиров обоих рейсов доставили в пункты назначения на других лайнерах. По данным издания, никто из них в результате инцидента не пострадал.