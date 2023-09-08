Премьер Японии готовит перестановки в кабмине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается провести перестановки в кабинете министров, передает NHK. По информации телеканала, глава кабмина собирается их осуществить 13 сентября, о чем уведомил по телефону представителей руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает NHK, новые перестановки ожидаются спустя год после последнего обновления кабмина и вряд ли приведут к замене основных представителей правительства. Телеканал добавляет, что это будет третья перетасовка кабмина для Кисиды, занявшего пост премьера в октябре 2021 года.

"В серии кадровых изменений основное внимание будет приковано к тому, продолжит ли свою работу главный секретарь кабинета министров [Хирокацу] Мацуно и в каком качестве", - говорится в сообщении.