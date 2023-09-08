США заявили о конфискации более 980 тыс. баррелей "контрабандной" нефти из Ирана

Министерство юстиции Соединенных Штатов утверждает, что пресекло поставку нефти Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Ирана на несколько миллионов долларов, конфисковало более 980 тыс. баррелей. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Минюст объявил об успешном пресечении поставки нефти КСИР, входящим в список иностранных террористических организаций [США], на сумму в несколько миллионов долларов, которая направлялась в другую страну. Это первое уголовное преследование компании, которая нарушила санкции, способствуя незаконной продаже и транспортировке иранской нефти, а также успешная конфискация более 980 тыс. баррелей контрабандной нефти", - утверждается в документе.

В ведомстве добавили, что компания Suez Rajan Limited признала свою вину в апреле. Тогда ее обязали выплатить штраф в почти $2,5 млн. Компания Empire Navigation, управлявшая судном "с контрабандным грузом", согласилась сотрудничать со следствием и перевезти иранскую нефть в США, этот процесс уже завершен, добавили в Минюсте. О самом деле, которое ведется в Федеральном суде столичного округа Колумбия, было объявлено только в пятницу.