В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в американском штате Калифорния.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 11,5 км к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс, где проживают около 600 человек. Очаг залегал на глубине 14,8 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.