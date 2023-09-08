https://news.day.az/world/1596284.html В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в американском штате Калифорния.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 11,5 км к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс, где проживают около 600 человек. Очаг залегал на глубине 14,8 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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