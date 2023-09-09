https://news.day.az/world/1596291.html В Иране объявили о разработке первого навигационного исследовательского спутника
В Иране объявили о разработке первого навигационного исследовательского спутника
Иранское космическое агентство (ISA) объявило о разработке первого исследовательского спутника для космической навигации "Пажухеш 1", заявил представитель агентства Хосейн Далириан, передает Day.Az.
Согласно информации, Далириан объявил о проведении публичного тендера на разработку, строительство и поставку этого спутника с целью поддержки частного сектора.
Этот спутник, по словам Далириана, будет использоваться для исследований в области навигации космических станций.
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