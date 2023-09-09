В Иране объявили о разработке первого навигационного исследовательского спутника

Иранское космическое агентство (ISA) объявило о разработке первого исследовательского спутника для космической навигации "Пажухеш 1", заявил представитель агентства Хосейн Далириан, передает Day.Az.

Согласно информации, Далириан объявил о проведении публичного тендера на разработку, строительство и поставку этого спутника с целью поддержки частного сектора.

Этот спутник, по словам Далириана, будет использоваться для исследований в области навигации космических станций.