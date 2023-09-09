https://news.day.az/world/1596293.html В Марокко произошло мощное землетрясение
В Марокко произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано в пятницу в Марокко.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
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