В Марокко произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано в пятницу в Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.