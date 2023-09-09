Десятки человек в России отравились готовой едой

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало расследование по факту 34 случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции "Грин бокс", приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат", сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с регистрацией на территории Санкт-Петербурга 34 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО "Грин бокс", приобретенную дистанционным способом посредством сервиса "Самокат" (ООО "Умный ритейл"), управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц", - рассказали в пресс-службе.

При проверке производственных помещений АО "Грин бокс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений.

С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний управление в отношении АО "Грин бокс" составило протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.