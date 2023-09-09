Саммит "Большой двадцатки" открывается в Индии

Двухдневный саммит стран "Большой двадцатки" (G20) открывается в Нью-Дели. На встречу приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, основные мероприятия встречи пройдут на территории выставочного комплекса "Прагати майдан" в центре столицы.

Для саммита был построен новый павильон. Перед входом в него установлена статуя Шивы - одного из трех верховных богов индуизма. Фигура божества исполняет экстатический танец, его правая нога попирает лежащего демона невежества Муялака, который сбивает людей с правильного пути. Композиция призвана показать, что встреча лидеров 20 ведущих держав мира должна помочь найти "правильный путь" всему миру.

Тема саммита, которую обозначила Индия как страна-организатор, - "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Этот девиз заимствован из Упанишад - древних индийских религиозно-философских текстов. Как отмечают организаторы, он подчеркивает "внутреннюю ценность всех форм жизни - людей, животных, растений - и их взаимосвязь на Земле и в мировом космосе".

Такие же названия - "Одна Земля", "Одна семья" и "Одно будущее" - носят и три основные сессии, которые пройдут в рамках саммита.

Как сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели главный координатор G20, первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, после 1 декабря 2022 года, когда к стране перешло председательство в G20, в рамках мероприятий этого объединения республику посетили в общей сложности порядка 100 тыс. человек из более чем 125 государств. Всего прошло более 220 встреч в 60 городах по всей Индии. Итоги этих встреч подведет предстоящий саммит.