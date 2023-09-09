Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 296 человек

Число жертв произошедшего в пятницу землетрясения в Марокко достигло почти 300. Такие предварительные данные приводит МВД королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, погибли по меньшей мере 296 человек в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

Кроме того, подтверждена информация о 153 пострадавших. Они находятся в больницах, где получают необходимую помощь, заверили в МВД.

Последствия землетрясения

По сведениям портала Goud, десятки людей погибли в провинциях Эль-Хауз, Шишауа, Уарзазат, городе Марракеш. В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

Зафиксированы обрушения жилых зданий и различных построек в Марракеше - туристическом центре и культурной столице Марокко, а также в Агадире - крупнейшем плавательном курорте страны.

Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланка, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре. Сейчас идет оценка материального ущерба. Спасательные службы разбирают завалы. Пострадавшие непрерывно поступают в городские и областные больницы.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша.

Предыдущее сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года в провинции Эль-Хосейма (север страны). Тогда магнитуда составила 6,3. Жертвами тех подземных толчков стали 628 человек.