В Казахстане проходят учения сил ПВО стран СНГ
Учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) государств СНГ проходят на полигоне Сары-Шаган в Карагандинской области Казахстана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Совместные учения с боевой стрельбой сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое содружество - 2023" идут в Карагандинской области. В них, кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что активная фаза учений пройдет 14-15 сентября. "Расчеты ПВО Кыргызстана выполнят практические стрельбы из мобильного зенитно-ракетного комплекса "Печора 2БМ". Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, находящихся на малой и средней дальности", - рассказали в Минобороны.
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