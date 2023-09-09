https://news.day.az/world/1596319.html ЕС готов оказать помощь пострадавшему от землетрясения Марокко
ЕС готов оказать помощь пострадавшему от землетрясения Марокко
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза (ЕС) оказать поддержку пострадавшему от землетрясения Марокко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"[Узнал] ужасные новости о разрушительном землетрясении в Марокко. Мои мысли со всеми, кого затронула эта трагедия, и со спасателями, участвующими в поисковой операции. ЕС готов поддержать Марокко в эти трудные минуты", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее мы писали о разрушительном землетрясении в Марокко.
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