https://news.day.az/world/1596327.html Наводнение смыло массу автомобилей в море после аномальных дождей в Греции - ВИДЕО
Наводнение смыло массу автомобилей в море после аномальных дождей в Греции - ВИДЕО
Фессалийская равнина в центре страны буквально превратилась в огромное озеро. Под водой сейчас находится около 285 тысяч гектаров земли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Частично затоплен пятый по количеству населения город в Греции - Лариса. В Афинах ситуация значительно лучше, там главным образом пострадали автомобили...
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