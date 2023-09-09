Наводнение смыло массу автомобилей в море после аномальных дождей в Греции

Фессалийская равнина в центре страны буквально превратилась в огромное озеро. Под водой сейчас находится около 285 тысяч гектаров земли.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Частично затоплен пятый по количеству населения город в Греции - Лариса. В Афинах ситуация значительно лучше, там главным образом пострадали автомобили...