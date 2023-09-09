Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели", - говорится в сообщении.

8 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "Группа двадцати" достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации.