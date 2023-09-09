https://news.day.az/world/1596329.html Землетрясение в Марокко, больницы заполняются пострадавшими - ВИДЕО
Землетрясение в Марокко, больницы заполняются пострадавшими - ВИДЕО
По всему Марокко сейчас спасатели и простые граждане пытаются доставать людей, оказавшихся под завалами, больницы заполняются пострадавшими.
По данным МВД Марокко, к этой минуте подтверждена гибель не менее 296 человека.
По разным оценкам под завалами находится от тысячи до нескольких десятков тысяч человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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