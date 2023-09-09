Землетрясение в Марокко, больницы заполняются пострадавшими

По всему Марокко сейчас спасатели и простые граждане пытаются доставать людей, оказавшихся под завалами, больницы заполняются пострадавшими.

По данным МВД Марокко, к этой минуте подтверждена гибель не менее 296 человека.

По разным оценкам под завалами находится от тысячи до нескольких десятков тысяч человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.