Стала известна причина ослабления экономики Германии

На экономику Германии негативно повлияли чересчур высокие цены на энергоносители, конкуренция с Китаем, а также ограничения в торговле. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Существует тройной удар", - утверждает автор материала.

Согласно его оценке, глобальная среда не способствует торговле товарами, а цены на энергоносители чрезвычайно завышены.

По мнению Тордуара, конфликт в Украине спровоцировал рост цен на продукты питания. Кроме того, реализовался глобальный тренд на снижение производства в энергоемких отраслях, в том числе в немецкой промышленности. На экономическую ситуацию в Германии также негативно влияет рост инфляции, пишет экономист.

В материале указывается, что зависимость немецкой экономики от экспорта сделала ее уязвимой перед падением спроса на товары в глобальном масштабе.