Американский штат хочет получить независимость от США

Лесные пожары, накрывшие Гавайи в августе, усугубили желание этого штата отделиться от США, пишет британское издание Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи", - уточняет газета.

По данным СМИ, активисты, состоящие из представителей коренных народов, считают отделение от Штатов единственным способом сохранить Гавайи для своих детей и внуков.

Напомним, лесные пожары охватили остров Мауи в американском штате 9 августа. Из-за сильного ветра огонь распространился на туристический городок Лахайна и он сгорел полностью. В результате ЧП погибло 144 человека, еще тысяча людей числится пропавшими без вести. Также без жилья оказались около 4,5 тысячи американских граждан.